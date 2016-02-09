МЕА знову погіршив прогнози світового попиту на нафту в 2016 році

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) не виключає ризиків зниження вартості нафти, і вважає, що нафтовий ринок у другій половині 2016 року продовжить залишатися перенасиченим, повідомляє Прайм з посиланням на щомісячну доповідь агентства.

МЕА передбачає, що розмір надлишку пропозиції над попитом на початку 2016 року навіть більше того, про який агентство говорило минулого місяця.

Вартість нафти марок WTI та Brent на закритті 20 січня досягла найнижчих показників - 28,35 долара за барель і 27,88 доларів за барель відповідно. Після цього ціна Brent швидко піднялася вище позначки в 35 доларів за барель, а ціна нафти WTI практично не змінилася.

"Можливо, деякі з найбільш песимістичних прогнозів, які говорять про те, що ціни на нафту впадуть до 10 доларів за барель, занадто перебільшені, і попереду нас все ж чекають сприятливіші дні для нафтових цін", - пише МЕА.

"Грунтуючись на припущенні, що видобуток нафти з боку ОПЕК в першому кварталі 2016 року залишиться близько рівня в 32,7 мільйона барелів на день, передбачуваний рівень зростання запасів на ринку складе 2 мільйони барелів на день, а у другому кварталі 2016 року – 1,5 мільйона барелів на день. Дані щодо пропозиції і попиту на ринку на другу половину 2016 року говорять про збільшення запасів – 0,3 мільйона барелів на день", - зазначає МЕА.

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Якщо ці цифри виявляться правдивими, важко зрозуміти, яким чином ціни на нафту зможуть зрости. Враховуючи той факт, що ринок продовжує залишатися переповненим нафтою, ризик зниження вартості збільшується, пише МЕА.

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"Постійні чутки про можливу угоді скоротити видобуток між країнами ОПЕК і провідними країнами-виробниками, що не входять до ОПЕК, судячи з усього, лише чутки. Це справа ОПЕК, буде вона чи ні скорочувати видобуток самостійно або спільно з іншими виробниками, але ймовірність скоординованих скорочень дуже низька. Це прибирає один з факторів для зростання", - йдеться в доповіді МЕА.