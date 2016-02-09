Споживання вугілля в Україні в 2015 році скоротилося на третину

Споживання енергетичного вугілля на українських теплоелектростанціях в 2015 році скоротилося на третину порівняно з попереднім роком – до 27 мільйонів тонн, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин в ході засідання Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

"Виробництво теплової генерації зменшилася, тобто попит на вугілля знизився - з 38 мільйонів тонн до 27 мільйонів тонн", - сказав Демчишин.

За його словами, минулого року також спостерігалася тенденція збільшення використання на ТЕС вугілля газової марки, оскільки антрацитове вугілля в Україні залишається дефіцитним.

Як повідомив міністр, частка споживання газового вугілля в країні минулого року була на рівні 65-70%, тоді як в 2014 році співвідношення використання вугілля газової групи і антрацитів було рівним. Разом з тим міністр висловив надію, що поточного року попит на вугілля збільшуватиметься за рахунок збільшення експорту електроенергії.

Також Демчишин повідомив, що на Зміївській теплоелектростанції проходить модернізація, після якої два блоки станції буде переведено з антрацитового на газове вугілля. За оцінкою міністра, це збільшить попит на газове вугілля на 1,8 мільйона тонн на рік.

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Як повідомляв УНІАН, за словами Демчишина, Україна до квітня поточного року має намір відновити раніше зупинений через дефіцит вугілля експорт електроенергії до Білорусі, Молдови і почати її постачання до Литви. Україна вже провела відповідні переговори.

На тлі дефіциту вугілля для теплоелектростанцій Україна протягом 2015 року скоротила валютну виручку від експорту електроенергії в 3,2 рази в порівнянні з попереднім роком – до 150,1 мільйона доларів з 487,2 мільйона доларів.

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Довідка УНІАН. Експортом української електроенергії займаються компанія ДТЕК Ріната Ахметова, "Донбасенерго", "Закарпаттяобленерго" та "ЕРУ Трейдинг".