У Goldman Sachs готові до падіння нафти нижче $20

Глава відділу Goldman Sachs за дослідженнями на сировинних ринках Джефф Каррі повідомив, що у нього не викличе здивування зниження світових цін на нафту нижче 20 доларів за барель, повідомляє Прайм.

"Волатильність продовжує зростати... Я б не здивувався, якщо (ціни на - ред.) нафтовому ринку дійдуть до рівня нижче 20 (доларів за барель - ред.). Але ми бачимо, що, якщо ми ввійдемо в цей діапазон 26-28 доларів, ми почнемо бачити дії. Ми почнемо бачити, як цінова волатильність вперше перейде у фундаментальну волатильність", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Bloomberg.

На думку представника Goldman, зараз є два "стресу" для нафтового ринку: перший - операційний стрес, другий - фінансовий.

"Тому ми вважаємо, що волатильність нафтових цін буде в діапазоні від 20 доларів (за барель - ред.) - операційний стрес на нижній межі і 40 доларів (за барель - ред.) - верхня межа діапазону з фінансового стресу", - зазначив експерт.

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На відміну від ринку нафти в попередні цикли, за словами Каррі, найбільш характерною рисою поточного становища на ринку є недостатній відгук з боку поставок нафти.