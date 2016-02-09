Україна в поточному опалювальному сезоні більше не закуповуватиме вугілля з ПАР

Україна в поточному опалювальному сезоні не закуповуватиме додатковий обсяг вугілля з Південно-Африканської Республіки, який раніше імпортувався для потреб теплоелектростанцій держкомпанії "Центренерго".

Про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин в ході засідання Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

"Ні, більше не будемо купувати", - сказав Демчишин, відповідаючи на питання журналістів.

При цьому міністр зазначив, що в поточних умовах Україна могла обійтися без закупівлі другій партії південноафриканського вугілля, проте обсяги цього палива вже були раніше законтрактовані.

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Як повідомляв УНІАН, друга партія вугілля з Південно-Африканської Республіки обсягом 79 тисяч тонн, яке імпортувалося для теплоелектростанцій держкомпанії "Центренерго", прибула в порт "Южний" 6 лютого.