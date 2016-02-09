Немає грошей: побудовану на 90% вугільну шахту на Волині законсервують

Міністерство енергетики і вугільної промисловості має намір законсервувати шахту №10 "Нововолинська" (Волинська область), будівництво якої почалося в радянські часи, з-за високої вартості робіт із завершення добудови шахти, сума витрат на які оцінюється в 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомив глава відомства Володимир Демчишин в ході засідання Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

"Для того, щоб добудувати №10 "Нововолинську" необхідно 1,5 мільярда гривень... Зараз ми будемо займатися її консервацією" - сказав міністр.

За словами Демчишина, Міністерство фінансів України відмовляється виділяти таку велику суму на даний об'єкт. При цьому Демчишин повідомив, що протягом багатьох років кошти на завершення будівництва шахти виділялися, проте реальні роботи майже не проводилися.

"Грошей там закопано дуже багато", - зазначив Демчишин.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому минулого року Демчишин заявив, що шахту №10 "Нововолинська" можна запустити через 6-9 місяців за умови належного фінансування, волі політичних еліт і бажання місцевої рад.

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Довідка УНІАН. Будівництво шахти №10 "Нововолинська" розпочалося у 1989 році. Відкриття планувалося в серпні 2012 року. Шахта будується виключно за рахунок бюджетних коштів. Промислові запаси вугілля становлять 37 мільйонів тонн. Орієнтовний термін служби шахти - близько 40 років. Загальна кошторисна вартість будівництва - 2,3 мільярда гривень. Фактично шахта побудована на 90%.