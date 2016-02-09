Єврокомісія розробила стратегію щодо заміщення російського газу

Єврокомісія обрала 14 пріоритетних проектів у галузі газопостачання, розвиток яких допоможе подолати залежність від газу з Росії, пише Spiegel з посиланням на джерело у відомстві.

Мова йде про розвиток центральних проектів спільної інфраструктури, за допомогою яких будь-яка держава ЄС зможе отримувати газ з багатьох країн. Дана ініціатива, що представляє загальний інтерес, буде представлена єврокомісаром з енергетики Мігелем Аріасе Каньєте 10 лютого.

Читайте такожЄвропарламент закликав країни ЄС не допустити будівництва "Північного потоку - 2" і качати газ через Україну

Серед пріоритетних проектів ЄК — швидке завершення будівництва терміналу СПГ в Хорватії, в тому числі трубопроводу в напрямку Угорщини; будівництво кількох трубопроводів, які сильніше зв'яжуть Фінляндію і країни Балтії з газовою мережею решти ЄС; а також розширення трубопровідної мережі в Румунії, Болгарії і Греції.

Для реалізації цих проектів Євросоюз повинен виділити кошти. Як випливає з ініціативи Єврокомісії, дані проекти будуть сприяти забезпеченню енергетичної безпеки та конкуренції на газовому ринку ЄС, передає Gazeta.ru.

Єврокомісія також заявила про намір в майбутньому перевіряти міжурядові угоди в галузі енергетики і самі договори про поставки.

Читайте такожНорвегія збирається обігнати Росію по поставкам газу до Литви

У статті наголошується, що Росія досі залишається найбільшим постачальником газу в Європу, займаючи до 40% ринку.