Сховище для відпрацьованого палива ЧАЕС можуть запустити в ІV кварталі

Державна інспекція ядерного регулювання очікує введення в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу (СВЯП-2) в Чорнобильській зоні відчуження в четвертому кварталі 2016 року.

Про це в ході засідання колегії Держатомрегулювання повідомив директор департаменту з питань ядерних установок Борис Столярчук.

«Оскільки роботи йдуть дуже активно, є впевненість, що введення в експлуатацію очікується в четвертому кварталі цього року», - сказав він.

При цьому Столярчук додав, що в 2016 році відомство планує продовжити розгляд робочої документації, участь у приймальних випробуваннях та розгляд заяви на отримання окремого дозволу на введення в експлуатацію СВЯП-2.

Раніше повідомлялося, що роботи з цьому проекту веде американська компанія Holtec International. Сховище відпрацьованого ядерного палива – 2 необхідне для завершення виведення з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС.

Як повідомляв УНІАН, проект будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива було розпочато у 2000 році і припинено в 2003 році через будівельні помилки. Спочатку обсяг робіт оцінювався приблизно в 190 млн євро, потім ціна виросла до 255 млн євро.

У липні 2015 року головний інженер проекту Андрій Савін повідомив, що перші випробування сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), в якому передбачається зберігання до 100 років палива з перших трьох блоків Чорнобильської атомної електростанції, почнуться в середині 2017 року.

За його словами, основні будівельні роботи на об'єкті закінчаться у червні 2016 року. А щоб перевезти все відпрацьоване ядерне паливо з перших трьох блоків Чорнобильської АЕС, буде потрібно близько 9 років.