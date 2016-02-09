Держатомрегулювання не дозволила будівництво спільного з РФ заводу з виробництва ядерного палива

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) не задовольнила подану два роки тому заяву підприємства «Завод з виробництва ядерного палива» на проведення робіт зі спорудження заводу.

Про це повідомив на засіданні колегії ДІЯРУ директор департаменту з питань ядерних установок Борис Столярчук.

«Упродовж 2015 року роботи взагалі не проводилися, експлуатуюча організація не надавала нам жодних документів. Тому подану два роки тому заяву на будівництво та експлуатацію нами не було задоволено у зв'язку з відсутністю підстав для розгляду та видачі ліцензії», - сказав він.

За словами Столярчука, заяву було відхилено нещодавно, тому що згідно із законом України про дозвільну діяльність розглядати і приймати рішення з таких питань можна впродовж не більш як двох років.

У свою чергу заступник директора цього департаменту Олександр Григораш розповів, що основна умова видачі ліцензії – це узгодження ДІЯРУ попереднього звіту з аналізу безпеки та затвердження Кабінетом міністрів проекту цієї ядерної установки.

«Попередній звіт із аналізу безпеки нами був узгоджений ще в грудні 2013 року, а проект і донині не затверджено. Тому у нас не було підстав для подальшого розгляду цієї заяви, і ми повернули її назад», - сказав Григораш.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і російська компанія «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство «Завод з виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі заводу розподілені таким чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція – компанії «ТВЕЛ». Акціонери спільного підприємства до кінця 2013 року планували внести в статутний капітал заводу шляхом проведення додаткової емісії 84 млн дол., збільшивши його до близько 104 млн дол. Ці кошти були необхідні для реалізації частини робіт із будівництва заводу в Кіровоградській області.

Загальна вартість заводу оцінювалася в 1,679 млрд грн. Планувалося, що перша черга заводу буде введена в експлуатацію в 2015 році. Однак сам проект був розкритикований на експертному рівні, і роботи щодо нього так і не було розпочато.

20 жовтня 2015 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що Україна вийде зі спільного з Росією проекту будівництва заводу з виробництва ядерного палива.