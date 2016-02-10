Ціни на нафту відновили різке падіння

Нафта марки Brent подешевшала майже на 8 відсотків до 30 доларів 32 центів за барель.

Приводом для чергового падіння стали нові несприятливі для виробників нафти прогнози. У щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства міститься інформація про несподіване зростання виробництва нафти в січні країнами-членами ОПЕК та рекордні запаси нафти в сховищах по всьому світу, пише Радіо Свобода.

Одночасно Кувейт, Іран оголосили про намір збільшити виробництво вуглеводневої сировини в цьому році. Враховуючи негативні для цін нафти тенденції, фахівці Міжнародного енергетичного агентства знизили 37 доларів 52 центів за барель середньорічний прогноз ціни нафти марки Brent. Це майже на 3 долара нижче їх прогнозу, зробленого місяцем раніше.

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У найближчому майбутньому нафта може подешевшати до 20 доларів за барель, пророкує все більше число аналітиків. Респектабельний інвестиційний банк Goldman Sachs виступив у вівторок з попередженням про те, що ціни на нафту можуть впасти навіть нижче цього рівня, якщо будуть переповнені сховища нафти.