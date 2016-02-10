Іран заявив про готовність до діалогу з Саудівською Аравією щодо нафти

Іран готовий обговорювати з Саудівською Аравією ситуацію на міжнародних нафтових ринках, заявив міністр нафти Ірану Биджан Зангане, пише Прайм.

"Ми підтримуємо будь-яку форму діалогу і співробітництва з державами-членами ОПЕК, у тому числі з Саудівською Аравією", - наводить заяву Зангане іранський телеканал Press TV.

Міністр додав, що деякі країни Перської затоки заявили про прагнення до економічної вигоди, підтримуючи зниження цін, однак, за його словами, "те, чого вони хочуть добитися, зовсім не заради економічної вигоди".

"Якби тут була міцна політична воля, ціна на нафту збалансувалася б всього за один тиждень", - вважає Зангане.

З початку літа 2014 року до кінця 2015 року ціни на нафту впали більш ніж втричі — зі 115 до 36 доларів за барель марки Brent, а в 2016 році вже опускалися нижче 30 доларів. Фундаментально спад пояснюється високим рівнем видобутку у світі за умов зменшення попиту, в тому числі через ситуацію в Китаї. Однак таке глибоке падіння експерти все частіше стали пов'язувати з фінансовими факторами, включаючи зміцнення долара. У прогнозах ж вони в цілому єдині — низькі нафтові ціни надовго.

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Відносини між Іраном і Саудівською Аравією загострилися після того, як 2 січня саудівське МВС оголосило про страту 47 осіб, включаючи відомого шиїтського проповідника Німра ан-Німра. Повідомлення про його страту викликало обурення шиїтських політичних і релігійних діячів і вилилося у масові протести і напади на представництва Саудівської Аравії в Тегерані і Мешхеді, після чого Ер-Ріяд оголосив про розрив дипломатичних відносин з Тегераном. Із солідарності з Ер-Ріядом — одним із лідерів арабського сунітського світу — дипломатичні відносини з Іраном припинили Бахрейн, Судан і Джібуті.