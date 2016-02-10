Нафта після різкого падіння повернулася до зростання завдяки коментарям Ірану

Ціни на нафту зростають після різкого падіння у вівторок, оскільки Іран повідомив, що готовий до співпраці з Саудівською Аравією.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,54 до $30,86 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,50 до $28,44. У вівторок нафта Brent подешевшала на 7,8 відсотка, а WTI - на 5,9 відсотка, передає Рейтер.

Підтримку цінам надала заява міністра нафтової промисловості Ірану, що його країна готова до переговорів із Саудівської Аравією про поточну ситуацію на світовому ринку нафти.

На думку Міжнародного енергетичного агентства (IEA), надлишок нафти на світовому ринку збережеться весь 2016 рік, оскільки видобуток у США знижується повільно, а ОПЕК навряд чи домовиться з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку.

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Управління енергетичної інформації США знизило прогноз зростання світового споживання нафти цього року, а за розрахунками великого трейдера Vitol, зростання попиту сповільниться майже в два рази в порівнянні з минулим роком до 0,8-1,0 мільйона барелів на добу.

Запаси нафти в США минулого тижня зросли на 2,4 мільйона барелів, за даними Американського інституту нафти, за прогнозу підвищення на 3,6 мільйона барелів.