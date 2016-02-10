"Нафтогаз" хоче перекласти відповідальність за стратегічний запас на постачальників

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» пропонує змінити порядок формування стратегічних запасів газу, переклавши відповідальність за формування таких запасів на постачальників. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Обсяг стратегічного запасу, згідно з пропозицією НАК, має бути сформований на основі аналізу Міністерства енергетики та вугільної промисловості з урахуванням ризиків переривання поставок.

«Чинний механізм формування і використання страхового запасу відстає від розвитку ринку газу, особливо після прийняття закону «Про ринок природного газу», - зазначається у повідомленні. - Існуючі нормативні акти дозволяють використовувати страховий запас як інструмент безпеки більш цілеспрямовано на випадок несподіваних переривань поставок».

Причому, як підкреслили в компанії, йдеться про запас палива для захищених користувачів, а саме - для населення, теплокомуненерго і соціально значущих об'єктів.

«Нафтогаз» вважає, що відповідальність за створення страхового запасу тепер може бути покладена на постачальників, а обсяг необхідного запасу має бути розрахований Міненерговугілля на базі аналізу існуючих ризиків переривання поставок», - наголошується у повідомленні НАК.

Одночасно «Нафтогаз» звернув увагу на фінансові ризики поставок і транспортування палива. «Чинна модель відносин на ринку газу створює значні фінансові ризики для компанії «Укртрансгаз». Ризики пов'язані з веденням основної діяльності оператора української ГТС, а саме - з транспортуванням палива, - зазначили у «Нафтогазі». - Такі ризики мають адекватно покриватися фінансовим забезпеченням замовників послуг транспортування. А розмір покриття має бути адекватним ризику роботи з кожним замовником. У зв'язку з цим необхідно структурувати суб'єкти господарювання за рівнем ризикованості. Інакше кажучи, вимоги до фінансового покриття для добувної компанії зі стабільним показником видобутку або до промпідприємств зі стабільно працюючим виробництвом не можуть бути такими самими, як до компанії, в якій відсутні будь-які активи».

Виходячи з цього, «Нафтогаз» запропонував внести зміни у низку законодавчих актів, включаючи Кодекс газотранспортної системи. Зміни, як очікується, обговорюватимуться з суб'єктами ринку.

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