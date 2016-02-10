Южно-Українська АЕС відключила на ремонт другий енергоблок

Южно-Українська атомна електростанція відключила від енергосистеми країни блок №2 для проведення поточного ремонту, повідомляє прес-служба держкомпанії «Енергоатом».

«10 лютого о 1:28 енергоблок №2 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту згідно з дозволеною заявкою для усунення підвищеної вібрації підшипників турбоагрегату до 24:00 10 лютого 2016 року», - повідомляють в «Енергоатомі».

У повідомленні наголошується, що обладнання першого та третього енергоблоків АЕС працює в заданому режимі.

Також повідомляється, що станом на 10 лютого з 15 енергоблоків атомних електростанцій України в ремонті знаходиться ще один блок (№1) Запорізької АЕС, де проходять 54-та доба капітального планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 775 МВт, для Рівненської АЕС – 2 445 МВт, для Южно-Української АЕС – 1 700 МВт, для Хмельницької АЕС – 1 850 МВт.

Балансові обмеження для АЕС станом на 6:00 10 лютого 2016 року складають 815 МВт. З балансовими обмеженнями працюють: Запорізька АЕС – блок №5 (94%), блок №6 (96%), Рівненська АЕС – блок №3 (68%), Южно-Українська АЕС – блок №1 (94%), Хмельницька АЕС – блок №2 (86%).

У держкомпанії відзначають, що через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 37,8 млн кВт-год електроенергії.

«Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми», - йдеться в повідомленні «Енергоатома».

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.