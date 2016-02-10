Голова "Роснефти" допустив падіння цін на нафту до $10

Фінансові гравці на нафтовому ринку готові тестувати будь-які рівні цін, аж до 10 доларів за барель, заявив голова "Роснефти" Ігор Сєчін.

"Треба визнати, що ми недооцінили той факт, що фінансові учасники ринку не знають обмежень у вирішенні своїх чисто фінансових завдань і готові тестувати будь-які цінові рівні — 27 доларів у січні, наприклад, і аж до 10 доларів за барель", — сказав він на конференції IP Week 2016, передає РИА Новости.

З початку літа 2014 року до кінця 2015 року ціни на нафту впали більш ніж втричі — зі 115 до 36 доларів за барель марки Brent, а в 2016 році вже опускалися нижче 30 доларів.

Фундаментально спад пояснюється високим рівнем видобутку у світі за умов зменшення попиту, в тому числі через ситуацію в Китаї.

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Однак таке глибоке падіння експерти все частіше стали пов'язувати з фінансовими факторами, включаючи зміцнення долара. У прогнозах ж вони в цілому єдині — низькі нафтові ціни надовго.