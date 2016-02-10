ОПЕК покращила прогноз світового попиту на нафту

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) підвищила свій прогноз світового попиту на нафту в 2016 році на 40 тисяч барелів на день - до 94,21 мільйона барелів на день, повідомляє Прайм з посиланням на січневий доповідь організації.

У 2015 році, за прогнозом організації, попит на нафту зріс на 1,54 мільйона барелів на день - до 92,96 мільйона барелів проти 92,92 мільйона барелів на день в попередньому прогнозі. Таким чином, зростання попиту на "чорне золото" в поточному році може скласти 1,25 мільйона барелів на день.

Попит на нафту ОПЕК, за прогнозами експертів організації, в 2016 році зросте на 1,8 мільйона барелів на день - до 31,6 мільйона барелів на день (показник залишився без змін у порівнянні з січневим доповіддю). У 2015 році попит на нафту ОПЕК становив, за даними організації, 29,8 мільйона барелів на день.

Постачання нафти з країн, що не входять до організації, на думку аналітиків ОПЕК, в 2015 році зросли на 1,32 мільйона барелів на день - до 56,99 мільйона барелів на день. Показник зріс порівняно з січневим прогнозом на 0,12 мільйона барелів на день, чому сприяв перегляд даних за четвертий квартал у країнах ОЕСР, країнах та державах колишнього СРСР.

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При цьому ОПЕК переглянула у бік підвищення прогнози по видобутку з країн, що не є членами ОПЕК, в 2016 році. Тепер показник знизиться на 0,7 мільйона барелів на день - до 56,28 мільйона барелів (зростання на 0,08 мільйона барелів у порівнянні з попереднім прогнозом).

"Це пов'язано головним чином з оголошеним скороченням капвкладень на 2016 рік з боку міжнародних нафтових компаній, зниженням числа активних бурових установок у США і Канаді, а також сильним щорічним зниженням (видобутку - ред.) на зрілих родовищах", - зазначають експерти ОПЕК.

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За попередніми даними, загальний обсяг видобутку нафти в світі в січні зріс порівняно з попереднім місяцем на 0,03 мільйона барелів на день - до 95,64 мільйона барелів. Видобуток в країнах, що не входять в ОПЕК, при цьому скоротилася на 0,1 мільйона барелів на день, в країнах ОПЕК, навпаки, спостерігалося зростання на 0,13 мільйона барелів на день.