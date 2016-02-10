ExxonMobil та British Petroleum закінчили судовий спір тривалістю 80 років

ExxonMobil та BP домовилися зняти заборону на використання назви Esso для мережі заправок Exxon, яка діяла в декількох штатах США з 1937 року, повідомляє Slon.ru.

"Угоду зафіксував Федеральний суд штату Міссурі. Компанії врегулювали суперечку після того, як у грудні минулого року ExxonMobil в суді попросила скасувати заборону використовувати марку Esso в 15 штатах. Мова йде про Колорадо, Іллінойсі, Індіані, Айові, Канзасі, Мічигані, Міннесоті, Міссурі, Монтані, Небрасці, Північній і Південній Дакоті, Оклахомі, Вісконсині та Вайомінгу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на початку XX століття продукцію під маркою Esso почала продавати компанія Jersey Standard (змінила назву на Exxon Corporation у 1972 році), яка в 1911 році утворилася в результаті поділу Standard Oil на кілька невеликих фірм.

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Інша комания, що виділилася із Standard Oil – Standard of Indiana – використовувала схожий за звучанням бренд S. O. Кольорова гамма обох марок збігалася, при розглядах суд прийняв сторону Standard of Indiana.

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Потім Standard of Indiana змінила назву на Amoco, і наприкінці 1990-х років стала частиною BP. У дослідженні ExxonMobil, результати якого компанія представила при зверненні в суд, в жодного з 400 респондентів не виникло асоціацій між Esso і BP. Exxon і Mobil (також виділилася з Standard Oil) домовилися про злиття в 1998 році.