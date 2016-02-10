"Енергоринок" взяв кредит в "Ощадбанку" на 1,3 мільярда

Державне підприємство "Енергоринок", оператор оптового ринку електроенергії України, за результатами проведення відкритого тендеру обрало державний "Ощадбанк" для залучення кредитів на загальну суму 1,3 мільярда гривень.

Як йдеться в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті "Державні закупівлі", договір між сторонами було підписано 27 січня.

Згідно з повідомленням, "Енергоринок" залучив кредит на 800 мільйонів гривень і 5 позик на суму 100 мільйонів гривень кожен. Кошти держпідприємство привернуло терміном на 1 рік. Ставка за користування коштами "Ощадбанку" встановлена в межах 23,5-24,5%.

Також повідомляється, що в тендері брав участь "Перший український міжнародний банк" (належить бізнесменові Рінату Ахметову), який програв торги, запропонувавши ставку за кредитом у розмірі 35%.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоринок" у січні-вересні 2015 року збільшив чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом 2014 року у 79 разів – до 2,256 мільярда гривень з 0,029 мільярда гривень.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України.