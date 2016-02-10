Держпідприємства енергетики протягом року збільшили прибуток на 16 мільярдів

Великі держпідприємства енергетичного та нафтогазового сектору України протягом 2015 року збільшили чистий прибуток на 16 мільярдів гривень, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин в ході засідання Комітету Верховної Ради з питань економічної політики.

"Якщо подивитися ключові підприємства, які так чи інакше протягом року були під управлінням міністерства: "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Енергоатом", "Укренерго", "Укргідроенерго", "Укртранснафта" і "Центренерго", про який так багато говориться, то тільки ці підприємства збільшили чистий прибуток за 2015 рік на 16 мільярдів гривень", - сказав Демчишин.

За його словами, ці кошти частково будуть спрямовані на інвестиційні програми держкомпаній, але більшу частину прибутку буде сплачено до держбюджету у вигляді дивідендів.

"Мінфіну це суттєва підтримка", - зазначив міністр.

При цьому він підкреслив, що при правильному управлінні державні компанії енергетичного сектора можуть бути прибутковими.

"Ми завжди говорили, що державні підприємства збиткові. Хочу вас запевнити, давайте дивитися звітність 2015 року. Ви будете здивовані", - сказав Демчишин, звертаючись до депутатів.

Читайте такожУкраїна хоче експортувати електроенергію в Білорусь, Молдову та Литву

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило, що збиток ТОП-100 державних компаній у січні-червні 2015 року скоротився на 87% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 5,8 мільярда гривень.

За інформацією міністерства, такий результат було досягнуто завдяки покращенню показників діяльності національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" – за 6 місяців 2015 року компанія знизила рівень збитковості в 7 разів – до 4,5 мільярда гривень, у тому числі завдяки підвищенню тарифів для населення і промисловості, яке відбулося в рамках переходу до ринкових цін на природний газ.

Читайте такожСпоживання вугілля в Україні в 2015 році скоротилося на третину

При цьому сукупний чистий дохід держкомпаній зі списку ТОП-100 протягом вказаного періоду зріс на 37,4% – до 160 мільярдів гривень.