Нафта дешевшає на рекордних даних про запаси в США

Нафтові ф'ючерси в четвер, 11 лютого, демонструють негативну динаміку на тлі публікації даних від Міністерства енергетики США щодо тижневих комерційних запасів нафти в країні.

Запаси "чорного золота" на найбільшому в США терміналі в Кушинзі досягли історичного максимуму.

З даних торгів, вранці вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш сорту Brent опустилась на 0,62% - до позначки в $30,66 за барель.

Березневі ф'ючерси WTI знижувалися на 1,58%, до $27,02 за барель. Раніше паливо марки WTI опускалося в ході торгів нижче за позначку в $27 за барель, вперше з вересня 2003 року - до $26,73, пише Прайм.

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Вчора управління енергетичної інформації Міненерго США опублікувало дані, згідно з якими комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за минулий тиждень, що завершився 5 лютого, знизилися на 0,8 млн барелів, або на 0,1% - до 502 млн барелів. Аналітики прогнозували зростання цього показника на 3,55 млн барелів.

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Учасники нафтових торгів негативно відреагували на інформацію щодо запасів на терміналі в Кушинзі (США). Згідно зі звітом, показник зріс на 0,5 млн барелів - до 64,7 млн барелів. Це є рекордно високим рівнем в історії.