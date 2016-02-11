Ціни на нафту протягом декількох днів можуть впасти до $25 за барель - Reuters

Ціни на нафту протягом декількох днів можуть впасти до $25 за барель або нижче, передає Reuters з посиланням на технічних аналітиків.

У середу, 10 лютого, американський нафтовий еталон WTI завершив торги на позначці $27,45, приблизно на $1 вище зазначеного у січні 12-річного мінімуму, а європейський еталон Brent закінчив день на рівні $30,84 за барель, більш ніж на $3 вище 12-річного мінімуму $27,10, досягнутого 20 січня. У четвер ф'ючерси на обидва еталона знижуються.

Читайте такожГлава "Роснафти" допустив падіння цін на нафту до $10За продовження зниження котирувань WTI, вони можуть досягти зазначеної у вересні 2003 року позначки $26,65 і знайдуть підтримку на рівні $25,04, який був зафіксований у квітні 2003 року, вважає технічний аналітик Informa Global Markets у Нью-Йорку Метью Сферро.

"Виходячи з типових коливань, я б сказав, консервативний прогноз такий, що це відбудеться протягом пари тижнів. Але це може статися і через кілька днів, дивлячись, як швидко буде розвиватися ситуація", - сказав він.

Аналітики зазначають, що позиція WTI слабкіше, ніж у Brent, через рекордні запаси нафти на терміналі в американському місті Кушинг, звідки здійснюється постачання WTI.

Brent може наблизитися до позначки $25, якщо вона пройде мінімальний рівень 26 січня $29,27 і мінімальний рівень 20 січня $27,10, сказав Сферро. Наступною метою Brent в такому випадку буде ціна $24,36, згідно з технічним аналізом.

Якщо ціна WTI повернеться до зростання, то для залучення покупців їй потрібно буде подолати опір на рівні $29,35, сказав технічний аналітик forex.com у Лондоні Фавад Разакзада.

"Однак рішуче падіння нижче $27,50 може відкрити шлях до наступного психологічного рівня $25", - додав він.