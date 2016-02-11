Боротьба за ринок: Іран вперше за десять років збільшив знижку на нафту для Азії

Іран запропонував своїм азіатським покупцям додаткову знижку на нафту, вперше за десять років, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерело в іранській компанії.

Як зазначає агентство, цінова політика Ірану з 2006 року полягає у слідуванні за Саудівською Аравією. Знижка саудівської державної компанії Saudi Arabian Oil Co. для споживачів регіону на початку лютого становила 2,4 долара за барель.

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Виходячи зі структури ціноутворення попереднього кварталу, ринок очікував, що знижка іранської державної нафтогазової компанії National Iranian Oil Co становитиме 2,5 долара за барель, що на 0,1 долара нижче ціни Саудівської Аравії. Але іранська компанія, за даними джерела, пропонує знижку на березневі поставки нафти в Азію в 2,6 долара за барель, передає Прайм.

Роблячи таку пропозицію, Іран намагається захопити частку ринку після зняття міжнародних санкцій.

"Мабуть, це є частиною стратегії Ірану щодо повернення своєї частки на ринку. Країні необхідно відновити значну частину своєї частки, перш ніж почати переговори з Саудівською Аравією і ОПЕК", - сказав агентству сировинний аналітик Hyundai Futures Уїлл Юнь.