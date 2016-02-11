Кримчани сподіваються отримати третю нитку енергомосту від окупантів із РФ у квітні

Окупаційна кримська влада сподівається і розраховує, що третю нитку російського енергомосту запустять у квітні, а четверту – в травні. Про це заявив глава "Крименерго" Віктор Плакіда, передають "РИА Новости".

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Плакіда стверджує, що на сьогодні дефіцит електроенергії в житловому секторі Криму становить близько 114 мегават, який ще зростає на 160 мегават при похолоданні. За його словами, для роботи на повну потужність підприємств необхідно 100-150 мегават.

"Ми 24 квітня за планом, за дорученням, за припущенням, за прогнозом повинні отримати ще один додатковий перетікання потужності з Таманського півострова в розмірі 230 мегават. Це значно полегшить ситуацію з регулюванням подачі напруги населенню", — сказав Плакіда.

Глава "Крименерго" сподівається, що четверту і останню гілку, згідно з проектом енергомосту, запустять до 25 травня: "Отримавши додатково кількість в розмірі 430 мегават, ми, я думаю, в принципі наблизимося до норми забезпечення електричною енергією наших жителів".

Як повідомлялося, 22 листопада через підрив електроопор в Херсонській області до окупованого Росією Криму перестала надходити електроенергія з материкової частини України. На півострові оголосили режим надзвичайної ситуації.

Президент Росії Володимир Путін, який прибув увечері 2 грудня в Криму, взяв участь у церемонії запуску першої нитки енергомосту з Кубані в Крим.