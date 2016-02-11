Генпрокуратура проводить обшуки у чотирьох філіях "Укргазвидобування"

Співробітники Генеральної прокуратури України проводять обшуки у чотирьох філіях найбільшої української газодобувної компанії "Укргазвидобування", повідомляє прес-служба держкомпанії.

"Укргазвидобування" повідомляє, що на чотирьох філіях компанії співробітниками Генеральної прокуратури України проводиться обшук. При цьому керівництву "Укргазвидобування" про проведення зазначених обшуків Генеральною прокуратурою України не повідомлялося", - сказано в повідомленні компанії.

Згідно інформації, що надійшла з філій, обшуки проводяться на підставі постанов Печерського районного суду Києва від 28.01.2016 року, а предметом обшуків є вилучення документів про взаємини "Укргазвидобування" з підприємствами-контрагентами на постачання обладнання протягом 2014-2015 років.

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"Надання додаткової інформації, а також юридичного висновку про дії Генеральної прокуратури України на даний час неможливо у зв'язку з обмеженням комунікації з керівниками філій, на яких проводяться оперативні дії (заборона спілкування, в тому числі у телефонному режимі)", - уточнюють у прес-службі.

При цьому повідомляється, що керівництво "Укргазвидобування" поставило перед філіями завдання неухильно дотримуватися норм чинного законодавства України при проведенні обшуків.

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Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%.