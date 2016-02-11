Україна планує в наступному опалювальному сезоні обійтися без російського газу

Україна планує завершити цей опалювальний сезон без закупівлі російського газу, а також має шанси і в наступному опалювальному сезоні обійтися без імпорту російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам після засідання уряду міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

Відповідаючи на запитання, він сказав: "Навіть не можемо" (завершувати опалювальний сезон без російського газу - УНІАН), а пройдемо. Обов'язково. Не потрібно (купувати російський газ - УНІАН)".

При цьому Демчишин зазначив, що в наступному опалювальному сезоні є великі шанси обійтися без російського газу.

"Дуже великі шанси, що також, можливо, не доведеться (закуповувати газ у РФ - УНІАН)", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Демчишин повідомив, що Україна в 2016 році планує закупити близько 11-13 мільярдів кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники палива.

У січні поточного року Демчишин повідомив, що вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 доларів за тисячу кубометрів, що нижче за ціну, яку пропонує російський "Газпром" за своє паливо.

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У 2015 році Україна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши його закупівлю з Російської Федерації в 2,3 рази - до 6,1 мільярда кубометрів з 14,5 мільярда кубометрів роком раніше, що є історичним мінімумом.