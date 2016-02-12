"Газпром" хоче постачати газ Україні ще мінімум три роки - ЗМІ

"Газпром" розраховує ще як мінімум протягом трьох років експортувати газ в Україну, повідомляє Прайм з посиланням на агентство Bloomberg.

"Газовий холдинг хоче постачати Києву обсяг газу, який можна порівняти з 41% потреб України за минулий, 2015 рік, як мінімум до 2018 року", - йдеться у повідомленні.

У листопаді 2015 року "Нафтогаз" відмовився від внесення передоплати за газ, у зв'язку з чим "Газпром" припинив постачання "блакитного палива" Україні.

Зазначається, що в бюджеті російської газової корпорації враховується кілька сценаріїв з щорічними обсягами поставок газу в Україну: 8,8 мільярда, 10 мільярдів і 14,1 мільярда кубометрів в рік.

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Непублічний бюджет компанії також враховує варіант зниження ціни на газ до середньоєвропейського рівня, що на 15% нижчий за нинішню контрактну ціну для України.

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10 січня 2016 року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна відмовляється купувати у Росії газ за ціною 212,23 долара за тисячу кубометрів, оскільки європейський газ набагато дешевший за російський.