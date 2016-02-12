Нафта розвернулася до зростання на заявах міністра ОАЕ

Світові ціни на нафту в ході торгів п'ятниці ростуть більш ніж на 5% на тлі заяв міністра енергетики Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Сохейля бен Мухаммед аль-Мазруї, що ОПЕК готова скоротити видобуток нафти, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 07:00 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 5,74% - до 31,80 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 5,63% - до 27,69 долара за барель.

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Міністр енергетики ОАЕ Сохейль бен Мухаммед аль-Мазруї повідомив, що ОПЕК готова скоротити видобуток нафти і збирається обговорити це з іншими експортерами. Він також додав, що низька вартість нафти вже змусила виробників піти на деякі скорочення, які допоможуть відновити баланс на ринку.

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Подібні заяви повернули позитивну динаміку на ринок нафти, однак аналітики скептично сприйняли ці слова. На їхню думку, шанси домовитися залишаються дуже низькими, і надлишок на ринку зберігатиметься.