США звинуватили Росію в хакерських атаках на українську енергосистему - ЗМІ

Заступник міністра енергетики США Елізабет Шервуд-Рендалл у своїй презентації на зустрічі з представниками енергетичної галузі заявила, що за кібернападами на об'єкти української енергетики стоять російські хакери, передає американський телеканал CNN.

"Росія стояла за грудневими кібератаками на енергосистему України, які викликали широке відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, згідно з даними CNN, прес-секретар Шервуд-Рендалл не змогла надати детальну інформацію про презентації та відмовилася від подальших коментарів. Інші американські посадові особи, присутні на брифінгу, заявили, що надана інформація є недостатньо переконливою, і що американський уряд не готовий приписати Росії спрямовані на українські обленерго.

Раніше представники ФБР, Держдепартаменту США, Міністерства внутрішньої безпеки та Міністерства енергетики США відвідали Україну для дослідження серії кібератак на українські обленерго, внаслідок яких 103 українських міста та населених пункти залишилися без електроенергії.

Згідно з повідомленням, в ході нападу хакери використовували більш шкідливу програму, ніж вірус BlackEnergy, на який раніше посилалися українські IT-фахівці в ході розслідування.

"Урядові і приватні американські дослідники не вірять, що BlackEnergy був тим самим шкідливим ПЗ, яке заподіяло шкоди. Замість того, вони приводять інше більш руйнівний шкідливе програмне забезпечення", - повідомляє CNN.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року українське підприємство "Прикарпаттяобленерго" повідомило про те, що хакери здійснили атаку на його комп'ютерну систему, внаслідок чого близько 700 тисяч жителів Івано-Франківської області залишилися без електроенергії. Служба безпеки України 28 грудня заявила, що спробу знищення комп'ютерної мережі об'єктів енергетичного комплексу здійснили російські спецслужби.

Згідно з даними Держспецзв'язку, крім "Прикарпаттяобленерго", кібернападам піддалися також "Київобленерго", "Чернівціобленерго", "Хмельницькобленерго" і "Харківобленерго".

Служба безпеки України 28 грудня заявила, що спробу знищення комп'ютерної мережі об'єктів енергетичного комплексу здійснили російські спецслужби.

16 січня 2016 року IT-фахівці аеропорту "Бориспіль" виявили ознаки хакерського проникнення в інформаційні системи аеропорту з використанням того ж вірусу, що і у випадку нападів на об'єкти енергетичного комплексу.

20 січня національна енергетична компанія "Укренерго" поінформувала команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA при Держспецзв'язку про чергову хакерську атаку, в ході якої зловмисники від імені "Укренерго" надсилали на електронні адреси підприємств електроенергетики заражений вірусом файл.