Голова "Укренерго" звільнив свого заступника Касіча - фігуранта "трансформаторної справи"

Виконуючий обов'язки голови Національної енергетичної компанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук звільнив з посади першого заступника директора по оперативному управлінню Юрія Касіча, який до призначення на цю посаду був керівником держкомпанії.

Як повідомляється на сайті "Укренерго", відповідне рішення закріплене наказом від 9 лютого.

"Звільнений: Касич Юрій Петрович, перший заступник директора з оперативного управління ОЕС України державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго", - йдеться на сайті компанії.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2015 року Служба безпеки України заблокувала тендер львівського підрозділу держкомпанії "Укренерго" на закупівлю трансформаторів, вартість яких була завищена на 40%.

14 липня 2015 року Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) затвердила держкомпанії "Укренерго" інвестиційну програму на 2015 рік у розмірі 6,959 мільярда гривень.

Представляючи інвестпрограму, генеральний директор "Укренерго" Юрій Касич повідомив, що частина коштів піде на закупівлю трансформаторів.

Після затвердження інвестпрограми "Укренерго" оголосило тендер на закупівлю трансформаторів. За повідомленнями в ЗМІ, держкомпанія збиралася купити трансформатори за завищеною вдвічі ціною. Також ЗМІ припустили, що переможцем тендеру стане підприємство "Запоріжтрансформатор", підконтрольне російському бізнесмену Костянтину Григоришину.

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Після низки скандалів ЗМІ та заяв чиновників, 8 лютого тендер на закупівлю трансформаторів все ж відбувся. При цьому в ньому брало участь кілька європейських і корейських виробників. В результаті "Запоріжтрансформатор" запропонував найменшу ціну 928,59 мільйона гривень. Раніше в компанії очікували, що вартість трансформаторів складе близько 2 мільярди .

Як зазначив Ковальчук, в разі економії 1 мільярда гривень компанія має намір направити ці кошти на додаткову модернізацію трансформаторного обладнання або ж на виконання інвестиційної програми 2016 року, яка не в повному обсязі була затверджена Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ).

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Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

У 2015 році "Укренерго" отримало 5,327 млрд грн доходу від передачі електроенергії, що на 73% більше, ніж у 2014 році.

"Запоріжтрансформатор" входить в групу "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина і є одним з найбільших у світі виробників трансформаторного обладнання. Підприємство виробляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.