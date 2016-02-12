Яценюк заявив, що Україна пройде зиму без прямого імпорту російського газу

Україна вперше за свою історію пройде зиму без необхідності закуповувати газ у Росії, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Вперше за всю історію України ми пройдемо зиму без російського газу", - сказав глава уряду на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу.

За його словами, це стало можливим завдяки співпраці України з країнами Європейського Союзу, західними партнерами, Європейським банком реконструкції і розвитку, Світовим банком та іншими міжнародними організаціями.

"Це є реальною реформою і реальним кроком до того, щоб Україна диверсифікувала поставки природного газу... Ми домоглися реальної диверсифікації та енергетичної незалежності для країни", - підкреслив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2015 року Україна припинила закупівлю газу у Росії. За даними держкомпанії "Укртрансгаз", Україна в 2015 році подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації - до 6,1 мільярда кубометрів, що є історичним мінімумом для України. У 2014 році закупівлі газу становили 19,6 мільярда кубометрів.

11 лютого міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що Україна планує завершити цей опалювальний сезон без закупівлі російського газу, а також має шанси і наступного опалювального сезону обійтися без імпорту російського газу.

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Україна в 2016 році планує скоротити імпорт природного газу порівняно з 2015 роком на 20-30% - до 11-13 мільярдів кубометрів з 16,4 мільярда кубометрів і здійснювати закупівлі переважно за реверсною схемою у країнах Євросоюзу.