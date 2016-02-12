"Укрнафта" закликає Держгеонадр відновити дію ліцензій на родовища

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» закликає Державну службу геології та надр відновити дію трьох спецдозволів на користування надрами для відновлення видобутку нафти і газу, а також просить уряд втрутитися в процес, повідомляє прес-служба компанії. Призупинення Держгеонадрами трьох спецдозволів "Укрнафти" вже призвело до припинення газопостачання в ряді населених пунктів Дніпропетровської області.

«Укрнафта» за активної підтримки профспілок вже здійснює заходи щодо судового захисту своїх прав. Компанія звернулася до Державної служби геології і надр України з проханням про скасування цього рішення, а також до уряду з проханням втрутитися в ситуацію», - заявили в компанії.

Згідно з повідомленням, «Укрнафта» змушена припинити видобуток нафти і газу на Юр'ївському, Голубовському та Лопушнянському родовищах у зв'язку з відкликанням ліцензій Державною службою геології та надр 29 січня поточного року.

При цьому в компанії підкреслили, що рішення вищезгаданого відомства суперечить інтересам держави, оскільки це призведе до недоотримання більше 35 млн грн податків щорічно, втрати робочих місць і стагнації української нафтовидобувної галузі в цілому. Також це ставить під удар енергетичну незалежність країни і як наслідок - зачепить громадян, оскільки частина видобутого газу на цих родовищах йде на потреби місцевого населення, громадських організацій тощо.

У повідомленні наводяться слова голови правління «Укрнафти» Марка Роллінса, який повідомив, що вимушене рішення щодо припинення видобутку на трьох родовищах є безпрецедентним для компанії і може спричинити незворотні наслідки.

«Припинення видобутку спричинить незворотні наслідки - значні витрати на фінансування заходів з консервації свердловин, а можливо - призведе до їх фізичної ліквідації, а також рекультивації земель, виникнення ризиків екологічного характеру, порушення умов розробки родовищ вуглеводнів та інше», - зазначив Роллінс.

У повідомленні наголошується, що з приходом нового керівництва в IV кварталі 2015 року компанія повністю погасила поточні зобов'язання, пов'язані з видобутком вуглеводнів на цих родовищах.

Разом з тим прес-служба повідомляє, що сьогодні робота «Укрнафти» дає щомісяця близько 125 тис. тонн нафти, 11 тис. тонн скрапленого газу, 110 млн куб. природного газу. «Зупинення всіх ліцензій, як цього вимагають окремі політики і чиновники, призведе до щомісячних масштабних втрат держави, оскільки жодна інша компанія не має прав на розробку цих родовищ. «Укрнафта» є власником свердловин, інфраструктури на цих родовищах, включаючи права на користування землею», - підсумували в компанії.

Раніше повідомлялося, що голова правління компанії Марк Роллінс на виконання вимоги Держгеонадр від 29 січня 2016 року підписав наказ про призупинення в період з 6 по 10 лютого експлуатації свердловин Голубовського, Юр'ївського та Лопушнянского родовищ. Призупинення Державною службою геології та надр України дії трьох спеціальних дозволів на користування надрами для компанії "Укрнафта" призвело до припинення 11 лютого газопостачання в ряді населених пунктів Дніпропетровської області.

За інформацією НАК «Нафтогаз України» (належить 50%+1 акція «Укрнафти»), чотирьом населеним пунктам області (3 451 абонент) припинено постачання газу. Відновлення поставок займе близько 72 годин.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2015 року акціонери «Укрнафти» обрали новим головою правління підприємства громадянина Великобританії Марка Роллінса, проте контракт з ним наглядова рада «Укрнафти» підписала тільки в кінці вересня.

Вже у жовтні «Укрнафта» повідомила, що повністю виплатила державі дивіденди за 2014 рік і сплатила поточні податки.

На початку грудня наглядова рада «Укрнафти» повністю змінила склад правління. Водночас, у грудні голова «Укрнафти» представив план розвитку компанії, вказавши в ньому необхідність погашення боргу НАК «Нафтогаз України» перед «Укрнафтою» у розмірі 50 млрд грн.

Також Роллінс заявив, що плани щодо позбавлення «Укрнафти» ліцензій призведуть до зупинки видобутку нафти в Україні і повністю знищать компанію, в якій працюють понад 27 тис. осіб.

Голова "Укрнафти" підкреслив, що проблеми слід вирішувати комплексно. Зокрема, НАК "Нафтогаз України" повинен погасити борги перед "Укрнафтою", а остання тоді буде в змозі погасити податкову заборгованість.

Попередник Роллінса Пітер Ванхеке неодноразово звинувачував керівництво «Нафтогазу України» в небажанні виконувати рішення Вищого господарського суду щодо повернення «Укрнафті» 2 млрд куб. м газу або погашення боргу за нього у розмірі від 9 до 14 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

У 2015 році «Укрнафта» скоротила видобуток нафти і газового конденсату на 11,5% порівняно з 2014 роком - до 1,671 млн тонн, а також зменшила видобуток природного газу на 13,5% - до 1,5 млрд куб. м.

Укрнафта також є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.