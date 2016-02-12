Суд ЄС розгляне скаргу "Роснефти" на санкції 23 лютого

Загальний Суд Європейського Союзу розгляне скаргу російської нафтової компанії «Роснефть» на санкції, запроваджені Радою ЄС у зв'язку з ситуацією в Україні, 23 лютого.

Про це агентству УНІАН повідомили в прес-службі суду.

"Для того, щоб продемонструвати засудження дій, які були здійснені Росією в Україні, Рада ухвалила ряд правил та рішень, які запроваджують запобіжні заходи проти російських компаній, забороняючи представникам ЄС бути залученими до діяльності, яка б була пов'язана з використанням російської нафти. Ці заходи були оскаржені рядом компаній, які увійшли до списку, включаючи «Роснефть», в Суді (Т-715/14)", - зазначається в повідомленні.

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Одночасно, «Роснефть» оскаржила заходи Великобританії, які були спрямовані на виконання рішення ЄС.