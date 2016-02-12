Суд ЄС розгляне скаргу "Роснефти" на санкції 23 лютого
Одночасно «Роснефть» оскаржила заходи Великобританії, які були спрямовані на виконання рішення ЄС.
Загальний Суд Європейського Союзу розгляне скаргу російської нафтової компанії «Роснефть» на санкції, запроваджені Радою ЄС у зв'язку з ситуацією в Україні, 23 лютого.
Про це агентству УНІАН повідомили в прес-службі суду.
"Для того, щоб продемонструвати засудження дій, які були здійснені Росією в Україні, Рада ухвалила ряд правил та рішень, які запроваджують запобіжні заходи проти російських компаній, забороняючи представникам ЄС бути залученими до діяльності, яка б була пов'язана з використанням російської нафти. Ці заходи були оскаржені рядом компаній, які увійшли до списку, включаючи «Роснефть», в Суді (Т-715/14)", - зазначається в повідомленні.
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Одночасно, «Роснефть» оскаржила заходи Великобританії, які були спрямовані на виконання рішення ЄС.