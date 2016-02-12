Ціни на нафту прискорили зростання: WTI подорожчала більш ніж на 10%

18:39, 12 лютого 2016
Енергетика
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Міністр енергетики ОАЕ сказав в четвер увечері, що члени ОПЕК готові до співпраці щодо можливого скорочення виробництва.

REUTERS

Світові ціни на нафту під час торгів п'ятниці прискорили зростання, нафта марки WTI дорожчає більш ніж на 10%, нівелюючи втрати попередніх торгових сесій, через повідомлення про можливе скорочення виробництва з боку найбільших світових постачальників "чорного золота", свідчать дані торгів.

Станом на вечір вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 7,52% - до 32,41 долара за барель, ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 10,8% - до 29,02 долара за барель, пише Прайм.

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Міністр енергетики ОАЕ сказав в четвер увечері, що члени ОПЕК готові до співпраці щодо можливого скорочення виробництва. Венесуела, між тим, запропонувала ОПЕК і країнам, що не входять в ОПЕК, заморозити рівень видобутку на поточному рівні.

"Коментарі міністра нафти ОАЕ підштовхують ціни вгору... але ми всі перебуваємо в стані довгострокового спаду", - цитує видання The Week думку старшого економіста з питань енергетики в ABN Amro в Амстердамі Ханса ван Клеєфа.

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