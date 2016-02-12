Ціни на нафту прискорили зростання: WTI подорожчала більш ніж на 10%

Світові ціни на нафту під час торгів п'ятниці прискорили зростання, нафта марки WTI дорожчає більш ніж на 10%, нівелюючи втрати попередніх торгових сесій, через повідомлення про можливе скорочення виробництва з боку найбільших світових постачальників "чорного золота", свідчать дані торгів.

Станом на вечір вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 7,52% - до 32,41 долара за барель, ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 10,8% - до 29,02 долара за барель, пише Прайм.

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Міністр енергетики ОАЕ сказав в четвер увечері, що члени ОПЕК готові до співпраці щодо можливого скорочення виробництва. Венесуела, між тим, запропонувала ОПЕК і країнам, що не входять в ОПЕК, заморозити рівень видобутку на поточному рівні.

"Коментарі міністра нафти ОАЕ підштовхують ціни вгору... але ми всі перебуваємо в стані довгострокового спаду", - цитує видання The Week думку старшого економіста з питань енергетики в ABN Amro в Амстердамі Ханса ван Клеєфа.