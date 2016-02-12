Трудовий колектив "Укрнафти" закликає депутатів від "Самопомочі" не порушувати роботу компанії

Трудовий колектив найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії «Укрнафта» закликає депутатів від фракції «Самопоміч» Вікторію Войціцьку і Андрія Журжія, які ініціювали зупинку трьох спецдозволів компанії на користування надрами, не порушувати стабільну роботу «Укрнафти» і разом з менеджментом і владою сприяти збереженню діяльності підприємства.

Про це йдеться у відкритому листі колективу публічного акціонерного товариства «Укрнафта», на думку якого призупинення дії ліцензій призведе до швидкої зупинки компанії.

«Зупинка Держгеонадрами спецдозволів «Укрнафти» сьогодні - завтра призведе до зупинки роботи підрозділів товариства, простою виробничих бригад, невиплати заробітних плат, скорочень тощо», - зазначають працівники.

При цьому вони повідомили, що в подальшому порушення діяльності компанії може призвести до безробіття в деяких регіонах, де нафтовидобувна галузь є єдиним роботодавцем.

«Чи відомо вам, що в окремих регіонах України нафтогазовидобувні підрозділи «Укрнафти» - це єдиний роботодавець, і іншої роботи люди не мають (хіба що «заробітки» за кордоном). Шановні народні депутати, ви готові взяти на себе відповідальність за працівників товариства і їх родини?», - запитує колектив «Укрнафти».

«Ви пишаєтеся тим, що ініціювали позбавлення «Укрнафти» спеціальних дозволів на користування надрами, а чи усвідомлюєте ви наслідки, до яких такі ініціативи призведуть?», - підкреслили працівники.

У листі повідомляється, що в ЗМІ, інтернет-мережі постійно публікуються коментарі згаданих депутатів про «Укрнафту», а також листи і звернення до правоохоронних, контролюючих органів з вимогами вжити заходів щодо товариства для впливу на дії його керівників.

«Звертаємо вашу увагу, що будь-які негативні наслідки для ПАТ «Укрнафта» від вжиття таких заходів - це, насамперед, наслідки для його працівників. ПАТ «Укрнафта» - це не топ-менеджери, з якими ви ведете «запеклу» боротьбу, це тисячний трудовий колектив. Ви боретеся не з «олігархами», а з працівниками - звичайними людьми, з яких складається компанія», - йдеться у листі.

Як зазначає колектив «Укрнафти», стабільна і ефективна робота з видобутку енергоносіїв є важливою складовою енергонезалежності України, яка наражається на небезпеку у разі припинення діяльності компанії.

«Чи готові ви в розпал опалювального сезону, в умовах складного, «депресивного» стану економіки запропонувати державі альтернативні варіанти заміни ресурсів, які видобуває «Укрнафта»? Очевидно, що ні. Слід визнати - це неможливо», - підкреслили у колективі.

При цьому у листі повідомляється, що питання, які виникають щодо діяльності товариства, не безпідставні. Проблеми з керуванням є, і їх необхідно вирішити якнайшвидше, але не шляхом зупинення господарської діяльності «Укрнафти». Як зазначає колектив, через невміння держави і НАК «Нафтогаз України» ефективно здійснювати управління корпоративними правами, незрозумілою, безглуздою політикою центральних органів, виконавчої влади щодо суб'єктів великого бізнесу, спрямованою не на створення прозорих і привабливих умов для його ведення, а на перерозподіл власності, через амбіції окремих осіб «Укрнафта» незабаром може стати історією.

«Українське прислів'я говорить: «Не вчися ламати, а вчись будувати». Сподіваємося, що, відкинувши емоції, подолавши амбіції і власні інтереси, ви, народні депутати України, органи державної влади та топ-менеджмент товариства, спільними зусиллями знайдете вихід з цієї складної ситуації, не дозволите знищити товариство, збережете його, а разом з ним і його трудовий колектив», - сказано в листі.

Раніше повідомлялося, що голова правління компанії «Укрнафта» Марк Роллінс на виконання вимоги Держгеонадр від 29 січня 2016 року підписав наказ про призупинення у період з 6 по 10 лютого експлуатації свердловин Голубівського, Юріївського та Лопушнянського родовищ. Призупинення Державною службою геології і надр України дії трьох спеціальних дозволів на користування надрами для компанії "Укрнафта" призвело до припинення 11 лютого газопостачання у низці населених пунктів Дніпропетровської області.

За інформацією НАК «Нафтогаз України» (належить 50%+1 акція «Укрнафти»), до чотирьох населених пунктів області (3451 абонент) припинено поставки газу. Поновлення поставок займе близько трьох діб.

Як повідомляв УНІАН, протягом кількох місяців народний депутат України Вікторія Войцицкая, а також виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Андрій Пасішник ведуть цілеспрямовану інформаційну атаку на менеджмент компанії «Укрнафта».

На початку лютого «Укрнафта» звинуватила Пасішника у викривленні фактів про діяльність компанії, що дискредитує як менеджмент «Укрнафти», так і менеджмент НАК «Нафтогаз України».

У свою чергу, Войціцька неодноразово заявляла про необхідність сплати «Укрнафтою» боргу перед державою в розмірі 10 млрд грн, а також закликала порушити кримінальні справи проти керівництва компанії. Крім того, на підставі її даних Держгеонадр призупинила дію трьох спецдозволів «Укрнафти» на користування надрами.

При цьому голова правління «Укрнафти» Марк Роллінс зазначає, що готовий погасити існуючу заборгованість компанії у розмірі 10 млрд грн перед державою, але лише у разі вирішення питання погашення боргу компанією «Нафтогаз України» перед «Укрнафтою» на суму 50 млрд грн.

Попередник Роллінса Пітер Ванхеке неодноразово звинувачував керівництво «Нафтогазу України» у небажанні виконувати рішення Вищого господарського суду щодо повернення «Укрнафті» 2 млрд куб. м газу або погашення боргу за нього у розмірі від 9 до 14 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

У 2015 році «Укрнафта» скоротила видобуток нафти і газового конденсату на 11,5% порівняно з 2014 роком - до 1,671 млн тонн, а також зменшила видобуток природного газу на 13,5% - до 1,5 млрд куб. м.

«Укрнафта» також є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені до лістингу Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.