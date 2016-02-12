Запорізька АЕС 15 лютого відключить на ремонт блок №2

Запорізька АЕС планує 15 лютого відключити від енергомережі країни блок №2 для проведення планового ремонту, який триватиме до 28 травня 2016 року, повідомляє прес-служба держкомпанії «Енергоатом».

«Відповідно до планової заявки від 2 лютого 2016 року з 00:00 годин 15 лютого 2016 року планується відключення від мережі енергоблоку №2 Запорізької АЕС для проведення планового середнього ремонту», - йдеться в повідомленні.

Тривалість ремонту становитиме 104 дні.

Також повідомляється, що станом на 12 лютого на Запорізькій АЕС у роботі перебувають 5 енергоблоків. Зауважень до роботи основного обладнання діючих енергоблоків та персоналу немає. Сумарна потужність генераторів становить 4 765 МВт. На енергоблоці №1 триває плановий капітальний ремонт.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - у 1985, третій – у 1986, четвертий - у 1987, п'ятий - у 1989, шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс із 2 до 22%.