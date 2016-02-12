Вартість бареля Brent зросла на 10%

Вартість нафти марки Brent на лондонській біржі ICE піднімалася вище 35 доларів за барель на початку лютого.

Раніше Єврокомісія знизила оцінку середньої ціни на нафту марки Brent в 2016 році більш ніж на третину - до 35,8 долара за барель. В осінній доповіді автори доповіді писали про 54,2 долари за барель, передає Російська служба ВВС.

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Прогноз на 2017 рік також суттєво знижений – до 42,5 долара з 58,8 долара за барель.

У перших числах січня нафтові котирування почали рости, реагуючи на дипломатичний скандал між Іраном і Саудівською Аравією.

Проте вже з другого тижня січня оформився стійкий тренд на зниження, чому посприяло формальне зняття санкцій з Ірану та перспективи його повернення на світовий нафтовий ринок.

В кінці січня - початку лютого експерти відразу кількох впливових фінансових організацій передбачили значне зростання нафтових котирувань вже в цьому році, який може поширитися і на наступні роки.