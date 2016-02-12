Вартість бареля Brent зросла на 10%

22:44, 12 лютого 2016
Енергетика
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Вартість ф'ючерсів на постачання нафти марки Brent у квітні 2016 року на біржі ICE в Лондоні піднялася в п'ятницю ввечері на 10,6% до 33,14 доларів за барель.

REUTERS

Вартість нафти марки Brent на лондонській біржі ICE піднімалася вище 35 доларів за барель на початку лютого.

Раніше Єврокомісія знизила оцінку середньої ціни на нафту марки Brent в 2016 році більш ніж на третину - до 35,8 долара за барель. В осінній доповіді автори доповіді писали про 54,2 долари за барель, передає Російська служба ВВС.

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Прогноз на 2017 рік також суттєво знижений – до 42,5 долара з 58,8 долара за барель.

У перших числах січня нафтові котирування почали рости, реагуючи на дипломатичний скандал між Іраном і Саудівською Аравією.

Проте вже з другого тижня січня оформився стійкий тренд на зниження, чому посприяло формальне зняття санкцій з Ірану та перспективи його повернення на світовий нафтовий ринок.

В кінці січня - початку лютого експерти відразу кількох впливових фінансових організацій передбачили значне зростання нафтових котирувань вже в цьому році, який може поширитися і на наступні роки.

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