Медведєв повідомив, що "Північний потік-1" досі завантажений на 70%

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» в обхід України «політизується», при тому, що «Північний потік-1» досі завантажений на 70%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Медведєв сказав на зустрічі з представниками ділових кіл Росії і Німеччини в рамках Мюнхенської конференції з безпекової політики.

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«Приклад проекту, який важливий і тим не менш політизується, – це проект «Північний потік -2». Я колись брав участь у запуску «Північного потоку–1». Перші дві нитки зараз працюють із завантаженням понад 70%. Головне, що вони не несуть жодних транзитних ризиків. Зняли ми і всі проблеми, які були пов'язані з екологічною безпекою. Цей проект підвищив енергобезпеку Європи», - сказав він.

За його словами, зараз на порозі «Північний потік–2», але, «на жаль, як і в будь-якій великій справі, деякі держави намагаються цей проект штучно політизувати, хоча ми бачимо зацікавленість у другій фазі проекту ряду країн».

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«Я нещодавно обговорював це питання з прем'єром Фінляндії, і з колегами з уряду Австрії, з іншими колегами. Ми сподіваємося, що все-таки рішення з цього приводу буде прийнято, тим паче, що це вигідно і німецькому бізнесу, і європейському бізнесу в цілому. Я впевнений, що для присутніх відповіді на більшість питань сьогодні очевидні», - сказав він.