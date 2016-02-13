Президент назвав "Північний потік-2" політичним проектом і закликав модернізувати українську ГТС
Порошенко каже, що «Північний потік-2» має тільки одну мету – політичну: зробити Європу залежною, зробити Україну, Польщу, Словаччину і Хорватію і будь-яку іншу країну кволішою.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що «Північний потік-2» є політичним проектом та закликає іноземних інвесторів модернізувати українську газо-транспортну систему (ГТС).
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив в ході президентських дебатів під час Мюнхенської конференції з безпеки.
«Ми запрошуємо інвесторів до України модернізувати українську ГТС, зробіть Україну більш міцною та потужною», - закликав він.
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«Тому що «Північний потік-2» має тільки одну мету – політичну, зробити Європу більш залежною, зробити Україну, Польщу, Словаччину та Хорватію та будь-яку іншу країну кволішою», - заявив Порошенко.
«Якщо ми будемо досить потужні, щоб дати правильну відповідь на «Північний потік-2» - це зробить Європу дедалі міцнішою», - зауважив президент.