Іран відновлює експортні поставки нафти до Європи

Про це у неділю, 14 лютого, заявив заступник міністра нафтової промисловості Рокнеддін Джаваді державному інформаційному агентству IRNA, передає Deutsche Welle.

За словами посадовця, перша партія нафти обсягом чотири мільйони барелів відправиться до Європи у найближчі 24 години.

Половину згаданого обсягу придбала французька енергокомпанія Total, решту нафти відправлять двом компаніям з Росії та Іспанії. За словами іранського посадовця, російська компанія доправить іранську нафту на свій нафтопереробний завод у Румунії.

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Раніше іранський міністр нафтової промисловості Біжан Намдар Зангане назвав італійські компанії Eni та Saras "традиційними покупцями" та анонсував попередні угоди. Повідомляється також про підписання меморандуму про порозуміння для розширення співпраці у нафтохімічній галузі на загальну суму в один мільярд євро.

Підписантами виступили дочірнє підприємство найбільшої державної нафтохімічної компанії Ірану NPC та італійська Maire Tecnimont Group, що спеціалізуються на обладнанні для нафтопереробної та нафтохімічної промисловості.

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Крім того, минулого тижня в Тегерані анонсували інтенсивні переговори з німецьким концерном BASF з метою залучити 4 мільярди євро інвестицій в іранську нафтохімічну галузь.

Раніше УНІАН повідомляв, що першою західною компанією, що почала завантаження іранської нафти для її експорту морем до Європи, став швейцарський сировинний трейдер Glencore.