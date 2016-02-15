Нафта відновила падіння на новинах з Ірану

Світові ціни на нафту в понеділок знову повернулися до "червоної зони", втрачаючи результати п'ятничного зростання на 9-12%, після появи повідомлень, що перший після зняття санкцій танкер з іранською нафтою попрямував до Європи, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 08:23 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,12% - до 33,31 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,39% - до 29,33 долара за барель.

У п'ятницю ціни на нафту зросли на 9-12% на очікуваннях скорочення виробництва з боку найбільших світових постачальників "чорного золота", а також на даних по буровим установкам в США. Однак у понеділок побоювання інвесторів з приводу надлишку пропозиції на ринку знову відновилися після появи новин з Ірану.

Як повідомило агентство Bloomberg, судно компанії Litasco, що виконує всі поставки групи "ЛУКОЙЛ" за межами Росії, вийшло з вантажного терміналу на острові Харк до Перської затоки. Згідно даних агентства, група "ЛУКОЙЛ" та іспанська компанія Compania Espanola de Petroleos минулого місяця запланували транспортування нафти з Ірану до європейських портів.

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Агентство зазначає, що виходячи з осадки судна, яке вміщує до мільйона барелів, воно виходило з порту навантаженим. Крім того, протягом найближчих годин будуть навантажені танкери для французьких, іспанських і китайських компаній, заявив агентству представник іранського нафтового відомства.

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"Іран збирається підлити масла у вогонь на ринку", - сказав аналітик Fat Prophets Девід Леннокс (David Lennox).