Запорізька АЕС відключила від мережі для ремонту другий енергоблок

Запорізька АЕС 15 лютого відключило від енергомережі країни блок №2 для проведення планового ремонту, який триватиме до 28 травня 2016 року, повідомляє прес-служба держкомпанії "Енергоатом".

"Станом на 15 лютого на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 4 енергоблоку. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Сумарна потужність генераторів становить 3790 МВт", - йдеться в повідомленні.

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В "Енергоатомі" нагадали, що на енергоблоці №1 Запорізької АЕС триває плановий капітальний ремонт.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985, третій - 1986, четвертий - у 1987, п'ятий - у 1989, шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.