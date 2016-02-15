Україна протягом тижня відібрала зі сховищ понад 300 мільйонів кубометрів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 6 по 13 лютого скоротилися на 3%, або на 323 мільйона кубометрів, - до 10,523 з 10,846 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, середньодобовий обсяг відбору газу з підземних сховищ збільшився до 41 мільйона кубометрів з 37 мільйонів кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна в 2016 році планує закупити близько 11-13 мільярдів кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники.

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У січні поточного року Демчишин повідомив, що вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 доларів за тисячу кубометрів, що нижче тієї ціни, яку пропонує російський "Газпром" за своє паливо.