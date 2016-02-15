"Енергоатом" в січні збільшив дохід від реалізації електроенергії на 24%

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", яке є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні 2016 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з січнем 2015 року на 23,8% - до 3,960 мільярда гривень, йдеться в звіті компанії.

Розрахунки оптового ринку електричної енергії за відпущену "Енергоатомом" електроенергію протягом минулого місяця склали 1,410 мільярда гривень (35,6%). Недоплата – 2,550 мільярда гривень.

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, перед "Енергоатомом", з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, складає 11,762 мільярда гривень.

Вироблення електроенергії компанією за січень поточного року зменшилося порівняно з січнем 2015 року до 8,285 мільярда кВт-год з 8,736 мільярда кВт-год минулого місяця частка "Енергоатому" на українському ринку електроенергетики перевищила 56,5%.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2015 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2014 роком на 41,6% - до 39,345 мільярда гривень. У 2014 році дохід компанії зріс на 34,9% - до 27,794 мільярда гривень.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.