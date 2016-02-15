Нафта WTI торгується вище $30 за барель

Вартість нафти WTI в понеділок перевищила 30 доларів за барель, піднявшись до 30,08 долара за березневих ф'ючерсів, повідомляє Прайм.

За даними торгів, 13:03 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафту Brent зросла на 0,90% - до 33,66 долара за барель.

Зростання цін пов'язане з надіями, що ОПЕК все ж зможе погодитися скоротити виробництво, щоб знизити надлишок сировини на ринку. Цьому сприяють заяви міністра енергетики ОАЕ про те, що члени ОПЕК готові до співпраці щодо можливого скорочення виробництва. Венесуела, між тим, запропонувала ОПЕК і країнам, що не входять до ОПЕК, заморозити рівень видобутку на поточному рівні.

Читайте такожНафта відновила падіння на новинах з Ірану

"Деякі трейдери все ще думають про шанси на скорочення виробництва ОПЕК і Росії, і закривають свої короткі позиції", - сказав агентству Рейтер нафтовий аналітик Landesbank Baden-Wuerttemberg Френк Клампп (Frank Klumpp).

Читайте такожВартість бареля Brent зросла на 10%

Позитивний вплив на вартість нафти роблять і дані американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes. Кількість бурових установок в США за підсумками що завершився 12 лютого робочого тижня скоротилася на 30 одиниць, або 5,2% і склало 541 одиницю. У річному вираженні цей показник знизився на 817 одиниць, або на 60,1%.