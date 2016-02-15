Україна вже 80 днів не закуповує російський газ

Україна з 1 по 14 лютого 2016 року імпортувала з території Європи 600 мільйонів кубометрів природного газу, що відповідає обсягам поставок за аналогічний період минулого року, повідомляє держкомпанія "Укртрансгаз".

За даними оператора ГТС України, з початку 2016 року з країн ЄС надійшло 1,5 мільярда кубометрів природного газу, а з початку опалювального сезону (жовтень 2015 року) - 3,1 мільярда кубометрів.

Як зазначають в компанії, найбільше газу надходило по словацькому газотранспортного коридору, через який з дня його запуску (вересень 2014 року) імпортовано 14,3 мільярда кубометрів газу.

При цьому в "Укртрансгазі" повідомили, що починаючи з листопада 2015 року природний газ з території РФ для потреб України не надходить вже вісімдесятий день.

"Покриття потреб вітчизняних споживачів у природному газі здійснюється за рахунок надходження в ГТС України блакитного палива з території Європи, видобувних компаній з підземних газових сховищ", - відзначили в компанії.

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Як повідомляв УНІАН, запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 6 по 13 лютого скоротилися на 3%, або на 323 мільйона кубометрів, - до 10,523 з 10,846 мільярда кубометрів.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна в 2016 році планує закупити близько 11-13 мільярдів кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники.

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У січні поточного року Демчишин повідомив, що вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 доларів за тисячу кубометрів, що нижче тієї ціни, яку пропонує російський "Газпром" за своє паливо.