Росія з березня знижує мито на експорт нафти на 12,5 долара

Мито на експорт нафти з РФ з 1 березня знизиться на 12,5 долара — до 39,5 долара за тонну з 52 доларів за тонну в лютому, випливає з розрахунків Мінфіну РФ.

Середня ціна на нафту Urals за період моніторингу з 15 січня по 14 лютого становила 28,38143 долара за барель, або 207,2 доларів за тонну, йдеться в матеріалах Мінфіну, розміщених на офіційному сайті, повідомляє Прайм.

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Пільгова ставка мита на нафту Східного Сибіру, каспійських родовищ і Прирозломного родовища через зміну розрахунку ставки мита згідно з податковим маневром була обнулена з 1 лютого 2015 року. Ці ставки, згідно з новою формулою, будуть залишатися на нульовому рівні, якщо середня ціна нафти буде нижче 65 доларів. Також обнулене мито на зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ).

Експортне мито на високов'язку нафту з 1 березня знизиться до 4,2 долара з 5,9 долара за тонну в лютому.

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Мито на прямогонний бензин (нафта) скоротиться до 28 доларів з 36,9 доларів за тонну, на автомобільний (товарний) бензин — до 24 доларів з 31,7 долара за тонну. Мито на інші світлі нафтопродукти, а також мастильні масла зменшиться до 15,8 долара з 20,8 долара за тонну, на темні нафтопродукти без масел і коксу — до 32,3 долара з 42,6 долара за тонну, мито на кокс — до 2,5 долара з 3,3 долара за тонну.