Перша зима без російського газу: "Укртрансгаз" запустив лічильник днів без палива з РФ

16:49, 15 лютого 2016
Енергетика
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На порталі розміщений годинник, що відлічує дні, години, хвилини і секунди з часу припинення ввезення блакитного палива з Росії.

Фото utg.ua

Оператор ГТС України «Укртрансгаз» запустив лічильник, що рахує кількість днів, які Україна прожила без російського газу, повідомляється на сайті компанії.

Лічильник "Наша перша зима без російського газу" був запущений в понеділок, 15 лютого, на 80-й день відмови від палива з Росії.

На порталі розміщений годинник, що відлічує дні, години, хвилини і секунди з часу припинення ввезення блакитного палива з РФ. Напис під ним звучить: «Не імпортуємо газ із Росії».

Нагадаємо, 12 лютого прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна вперше за свою історію пройде зиму без необхідності закуповувати газ у Росії.

За його словами, це стало можливим завдяки співпраці України з країнами Європейського Союзу, західними партнерами, Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком та іншими міжнародними організаціями.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2015 року Україна припинила закупівлю газу у Росії. За даними держкомпанії "Укртрансгаз", Україна в 2015 році подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації - до 6,1 мільярда кубометрів, що є історичним мінімумом для України. У 2014 році закупівлі газу становили 19,6 мільярда кубометрів.

11 лютого міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що Україна планує завершити цей опалювальний сезон без закупівлі російського газу, а також має шанси і в наступному опалювальному сезоні обійтися без імпорту російського газу.

Україна в 2016 році планує скоротити імпорт природного газу порівняно з 2015 роком на 20-30% - до 11-13 мільярдів кубометрів з 16,4 мільярда кубометрів і здійснювати закупівлі переважно за реверсною схемою у країнах Євросоюзу.

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