Перша зима без російського газу: "Укртрансгаз" запустив лічильник днів без палива з РФ

Оператор ГТС України «Укртрансгаз» запустив лічильник, що рахує кількість днів, які Україна прожила без російського газу, повідомляється на сайті компанії.

Лічильник "Наша перша зима без російського газу" був запущений в понеділок, 15 лютого, на 80-й день відмови від палива з Росії.

На порталі розміщений годинник, що відлічує дні, години, хвилини і секунди з часу припинення ввезення блакитного палива з РФ. Напис під ним звучить: «Не імпортуємо газ із Росії».

Нагадаємо, 12 лютого прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна вперше за свою історію пройде зиму без необхідності закуповувати газ у Росії.

За його словами, це стало можливим завдяки співпраці України з країнами Європейського Союзу, західними партнерами, Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком та іншими міжнародними організаціями.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2015 року Україна припинила закупівлю газу у Росії. За даними держкомпанії "Укртрансгаз", Україна в 2015 році подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації - до 6,1 мільярда кубометрів, що є історичним мінімумом для України. У 2014 році закупівлі газу становили 19,6 мільярда кубометрів.

11 лютого міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що Україна планує завершити цей опалювальний сезон без закупівлі російського газу, а також має шанси і в наступному опалювальному сезоні обійтися без імпорту російського газу.

Україна в 2016 році планує скоротити імпорт природного газу порівняно з 2015 роком на 20-30% - до 11-13 мільярдів кубометрів з 16,4 мільярда кубометрів і здійснювати закупівлі переважно за реверсною схемою у країнах Євросоюзу.