"Газпром" звинуватив "Нафтогаз" у "несанкціонованому осіданні" газу на $6 мільйонів

Російський монополіст "Газпром" звинуватив "Нафтогаз України" у "несанкціонованому осіданні" на території України обсягів газу на суму 5,861 мільйона доларів.

Таку заяву "Газпром" направив в арбітраж у Стокгольмі в рамках ініційованої українською стороною справи про перегляд контракту на транзит газу, повідомляє Прайм з посиланням на звіт компанії.

Згідно з повідомленням, "Газпром" очікує винесення рішення арбітрами до кінця січня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» очікує рішення Стокгольмського арбітражу за позовом до російського «Газпрому» в частині перегляду контракту на транзит російського газу через Україну на початку 2017 року.

«Газпром» до 9 жовтня 2016 року повинен надати в Стокгольмський арбітраж відповідь на позовні вимоги НАК «Нафтогаз України», які українська енергокомпанія подала в 2015 році, прагнучи внести зміни у газові контракти від 2009 року.

У жовтні 2014 року НАК "Нафтогаз України" звернулася в Стокгольмський арбітраж для перегляду контракту на транзит газу з російським "Газпромом", а також для компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.

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У червні 2014 року компанія "Нафтогаз України" також подала позов до російського газового монополіста "Газпром" до Арбітражного інституту при торговій палаті Стокгольма. Крім перегляду ціни на російське паливо, що різко зросла з другого кварталу 2014 року більш ніж на третину - до 485 доларів за тисячу кубометрів, в позовній заяві "Нафтогазу" міститься вимога до "Газпрому" повернути 6 мільярдів доларів, які українська компанія переплатила з 2010 року.

Україна хоче переглянути в цілому умови газового контракту з "Газпромом" від 2009 року.