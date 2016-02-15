Французька Engie подала позов проти "Газпрому" до Стокгольмського арбітражу

Французька Engie S. A. ініціювала арбітражний розгляд проти ТОВ «Газпром експорт» відповідно до регламенту Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з вимогою переглянути ціни за контрактом на поставку природного газу.

Про це йдеться у звіті російської компанії, передає РБК.

Позов був поданий 23 грудня 2015 року. До 21 січня поточного року «Газпром експорту» необхідно призначити арбітра зі своєї сторони і представити арбітражу свою відповідь на повідомлення про ініціювання розгляду.

У «Газпромі» зазначили, що в даний момент ведуться також арбітражні розгляди щодо перегляду контрактної ціни, ініційовані компаніями DONG Energy, PGNiG, Botas і Shell.

У звіті йдеться, що арбітражний розгляд, раніше ініційований компанією Gasum Oy, було завершено 23 грудня 2015 року угодою сторін після того, як сторони знайшли комерційне рішення поза рамками арбітражу.

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У російській компанії повідомили, що в грудні 2015 року досягнута домовленість щодо перегляду ціни на 2016 рік з компанією SPP. Також у вересні 2015 року також були скориговані умови поставок компаніям «Синерджіе Італіане» і «ПреміумГаз».