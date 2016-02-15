У "Нафтогазі" назвали безпідставними звинувачення "Газпрому" у "несанкціонованому осіданні" газу
У НАК "Нафтогаз України" вважають безпідставними звинувачення російського "Газпрому" у "несанкціонованому осідання газу" на території України.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
Вітренко зазначив, що російська компанія висунула ці звинувачення вже давно - ще в жовтні 2015 року.
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Також він зазначив, що сума претензій російської сторони дуже маленька. "Там дуже маленька сума, як для наших розглядів з Газпромом - менше 6 мільйонів. Нагадую, що в нашому процесі в Стокгольмі позови з обох сторін вимірюються вже десятками мільярдів доларів", - пише Вітренко.
"Але головне не це. Головне те, що ці звинувачення абсолютно безпідставні. Що ми й доводимо в рамках арбітражу", - йдеться в повідомленні.
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"І той факт, що про це ви читаєте тільки зараз, і ніхто в Європі з цього приводу не переживав і не переживає, говорить про те, що Газпрому вже ніхто не вірить і в Європі", - підсумував він.
Тоже мне новость - "Газпром обвинил Нафтогаз в незаконном оседании газа":)Во-первых, он сделал это уже давно. Сами жур...Posted by Yuriy Vitrenko on Monday, February 15, 2016
Як повідомляв УНІАН, російський монополіст "Газпром" звинуватив "Нафтогаз України" у "несанкціонованому осіданні" на території України обсягів газу на суму 5,861 мільйона доларів. Таку заяву "Газпром" направив до арбітражу в Стокгольмі в рамках ініційованої українською стороною справи про перегляд контракту на транзит газу.