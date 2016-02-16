Росія і Саудівська Аравія проведуть переговори по нафті - Bloomberg

04:05, 16 лютого 2016
Енергетика
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Міністр енергетики Росії Олександр Новак має намір провести у вівторок, 16 лютого, неофіційні переговори з саудівським колегою Алі Аль-Наїмі.

REUTERS

Місцем зустрічі обрано столиця Катару - Доху, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до майбутньої зустрічі.

Відзначається, що переговори Новака та Аль-Наїмі в Досі будуть неофіційними.

Співрозмовник агентства не повідомив, що буде основною темою бесіди, до якої також приєднатися і представник ще одного впливового члена ОПЕК - Венесуели.

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Зазначається, що представник Венесуели Эулохіо дель Піно на початку лютого вже здійснював турне по ключовим експортерам вуглеводнів і виступив із пропозицією заморозити видобуток на поточному рівні. Джерела Reuters вказали, що ініціатива зустріла розуміння в Саудівській Аравії, Росії та Катарі, передає РБК.

Офіційно агентство Bloomberg не отримало підтвердження щодо майбутньої зустрічі представників Міністерства енергетики Росії і Міністерства нафти і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії.

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В Ер-Ріяді раніше заперечували можливість скорочення виробництва нафти заради зростання світових цін, вказуючи на те, що ринок повинен впоратися із ситуацією, що склалася шляхом саморегуляції.

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